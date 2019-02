A instalação na Flashpoint Gallery de Washington convida os visitantes a atirar migalhas de pão para o chão para que a "sósia" de Ivanka aspire. De acordo com a Associated Press, ao lado da "boneca" há uma placa a dizer que Ivanka Trump é uma “figura cuja persona pública incorpora um grande e quase cómico espectro de identidades femininas — filha, esposa, mãe, irmã, modelo, mulher trabalhadora, loura”.

E é explicado também que o ato de atirar migalhas para que “Ivanka” as aspire é “surpreendente prazeroso”. O gesto chegou aos ouvidos de Ivanka Trump que reagiu negativamente.

“As mulheres podem escolher rebaixarem-se umas às outras ou encorajarem-se. Eu escolho a última”, reagiu Ivanka Trump, que ocupa o cargo de conselheira da Casa Branca, no Twitter.

Women can choose to knock each other down or build each other up. I choose the latter. https://t.co/MFri4xKhNI