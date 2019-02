Quem nunca abriu bem as asas à porta de um dos mais conhecidos refrões do rock português, antecidido por esse verso que ergue bem alto a voz e a vista, "O céu azul ficará"? E se Zé Pedro não é o único, nem é o primeiro a ser homenageado pela transportadora portuguesa, é o único representante do rock português que irá trepar aos céus, baptizando um dos aviões da TAP. A homenagem, como quase tudo, é partilhada entre Zé Pedro e os Xutos & Pontapés. E é já esta sexta-feira que há mais uma razão para olhar o céu, e a cada zumbido de um passarão de metal, haverá fãs da maior banda portuguesa a perguntar-se se será esse som o riff de Zé Pedro, agora a rasgar as nuvens.

O guitarrista dos Xutos & Pontapés morreu a 30 de novembro de 2017 e deixou gerações a sentirem-se orfãs de um ídolo que era tão acessível que parecia o irmão mais velho de muitos de nós. Agora, e assinalando esse jeito único de esbanjar boa disposição, a TAP honra Zé Pedro dando o seu nome a um dos novos Airbus A321neo, recentemente recebidos e que passa a integrar a frota do médio curso da companhia.

Quanto à cerimónia de baptismo, está marcada para sexta-feira de manhã, num dos hangares da TAP, onde estarão as colunas como soldados de espingarda apontada ao ar, para o saudar com esta música, da autoria de Zé Pedro no álbum "Circo de Feras". Presentes estarão também os outros Xutos & Pontapés, bem como membros da família de Zé Pedro, e mais alguns convidados especiais.

Zé Pedro torna-se o primeiro nome da música moderna a dar nome a um avião da TAP, numa lista onde figuram outras personalidades da música como Guilhermina Suggia, Luísa Todi, Luís de Freitas Branco e Amália Rodrigues. Nas outras artes há nomes que vão de José Saramago a Júlio Pomar, de Luís Vaz de Camões a Manoel de Oliveira, de Malangatana a Fernando Pessoa, de Gil Vicente a Eusébio, avança a TSF.

Já em 2017 quando celebrou o seu 72º aniversário batizou aviões com nomes de de distritos e regiões autónomas para valorizar costumes e tradições.

O Airbus A321neo vai ter ainda o "X", que simboliza a banda. A homenagem da TAP acontece no ano em que os Xutos celebram 40 anos, tendo acabado de lançar "Duro", um novo álbum, o último em que o músico fundador dos Xutos ainda participou. Depois de nos ter levantado os ânimos numa longa viagem sonora, é a vez de Zé Pedro nos levar pelos céus a outros tantos destinos.