Já são conhecidos os jogos dos oitavos-de-final da Taça de Portugal de futsal, e com um duelo quente em perspetiva: o Braga-Benfica, numa reedição da final da Taça da Liga, ganha pelas águias em janeiro (3-0, golos de Fernandinho, Fábio Cecílio e Raúl Campos). Já o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o recinto do secundário Macedense.

Nesta eliminatória, que se disputará no fim de semana de 2 e 3 de março e que antecede a final eight (a jogar entre 28 e 31 de março no Pavilhão Multiusos, de Gondomar, a exemplo do que já sucedeu na temporada passada), estão presentes 11 equipas da primeira divisão e cinco da segunda.

Oitavos-de-final da Taça de Portugal

Macedense (II) - Sporting (L)

Sporting de Braga (L) - Benfica (L)

Albufeira Futsal (II) - Burinhosa (L)

MTBA (II) - Quinta dos Lombos (L)

Caxinas (II) - Fundão (L)

Rio Ave (L) - Futsal Azeméis (L)

Belenenses (L) - Leões Porto Salvo (L)

Portimonense (II) - Modicus (L)