O Nantes exige ao Cardiff que pague o valor da transferência acordado por Emiliano Sala, o futebolista que desapareceu em 21 de janeiro durante o voo para o País de Gales.

De acordo com a notícia avançada pela BBC, o Cardiff terá de pagar cerca de 17 milhões de euros ao Nantes, uma transferência recorde para o clube inglês.

O Cardiff reteve o primeiro pagamento depois do incidente. No entanto, o clube francês ameaça agora o emblema galês com uma ação judicial caso o pagamento não seja feito no prazo de dez dias.

Fonte do Cardiff, citada pela BBC, garante que o clube vai cumprir o contrato. Contudo, vai esperar até que seja esclarecido o que aconteceu ao futebolista.