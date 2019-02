O primeiro-ministro considerou esta quinta-feira que “cada vida perdida é uma ofensa à sociedade em que vivemos” e que “nenhum de nós pode dormir descansado”, enquanto existirem vítimas de violência doméstica. Por isso, o governo vai promover esta quinta-feira um encontro entre vários ministérios- presidência, justiça e administração interna, com a Procuradora-Geral da República e as forças de segurança para tentar “aperfeiçoar” as respostas a dar.

Foi desta forma que António Costa respondeu ao desafio do líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, sobre um problema que está a afetar a sociedade, com o registo de nove vítimas mortais desde o ínicio de 2019.

Também a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou que a violência doméstica é o maior problema de segurança interna do País e Costa lembrou que tem de existir uma mudança cultura. “Enquanto ainda houver aquela velha ideia que entre marido e mulher não se mete a colher, não conseguiremos exterminar “ o problema, advertiu o primeiro-ministro, exortando a essa alteração cultural.