Até 2020, a Nissan vai investir 2 milhões de euros em Portugal com a instalação de 100 carregadores rápidos para veículos elétricos.

Estes vão estar disponíveis para carros de todas as marcas, no entanto a marca quer baixar o preço para os clientes com Nissan. O diretor-geral da Nissan Portugal, António Melica, disse esta quarta-feira em conferência de imprensa que “as infraestruturas de carregamento são fundamentais para acelerar a eletrificação da mobilidade” e afirmou que a Nissan quer ter um papel fundamental no que toca a este tipo de infraestruturas.

António Melica explicou ainda que os primeiros 20 carregadores serão instalados conjunto com a Galp, mas que para os restantes a marca está disposta a receber novas parcerias.