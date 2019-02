O presidente do Sporting e a restante direção do clube não vão assistir ao dérbi, esta quarta-feira, na tribuna presidencial do Estádio da Luz.

Frederico Varandas vai ver o jogo, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, num camarote destinado ao staff do Sporting, escreve o Jornal de Notícias.

Recorde-se que no dérbi de domingo passado, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, também recusou ver o jogo na tribuna de Alvalade, preferindo o balneário.

O jogo é o segundo dérbi no espaço de menos de uma semana, sendo que a partida de domingo foi mais feliz para o Benfica que ganhou fora ao Sporting por 4-2.