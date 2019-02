Em 2018, Portugal atingiu a taxa de abandono escolar mais baixa de sempre. A percentagem fixou-se nos 11,8%, contra 12,6% do ano de 2017. Os números foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística e, em comunicado, o ministério da Educação congratulou-se com a descida, referindo que "o abandono escolar constitui uma das grandes vulnerabilidades do sistema educativo português, com impactos profundos também ao nível do crescimento económico e da igualdade de oportunidades".

A redução do abandono escolar foi um objetivos definidos pelo ministério da Educação - que dá também destaque "a todos os que trabalham diariamente nas escolas, comprometidos com o desígnio de construção de uma escola inclusiva".

No entanto, a meta de redução da taxa de abandono está ainda longe de ser atingida e, por isso, "enquanto houver jovens que abandonam a escolaridade obrigatória, este trabalho não está concluído", reforça o ministério.