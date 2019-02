Parado por lesão, Neymar faz nesta terça-feira 27 anos e organizou uma festa de aniversário.

A noite era para festejar, mas o jogador do Paris Saint-Germain emocionou-se e acabou a pedir um metatarso novo, uma vez que é a segunda época consecutiva em que é obrigado a uma longa paragem devido precisamente a uma lesão no metatarso do pé direito.

O PSG anunciou esta quarta-feira que Neymar deverá regressar aos relvados «dentro de dez semanas».

Em comunciado, o clube francês explicou que na terça-feira reuniu «um grupo de especialistas médicos de renome mundial para analisarem a lesão de Neymar no pé direito, contraída no jogo frente ao Estrasburgo a 23 de janeiro».

«Após análise, os especialistas chegaram a um consenso para um tratamento conservador da lesão no quinto metatarso do pé direito», ou seja, sem cirurgia, diz ainda a nota, que adianta que o jogador «concordou com o protocolo».

Neymar vai assim falhar os dois jogos frente ao Manchester United dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Recorde-se que na época passada, o jogador foi operado precisamente por causa de uma lesão no quinto metatarso do pé direito e falhou vários jogos do PSG, mas regressou a tempo de representar o Brasil no Mundial da Rússia.