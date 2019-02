Um grupo de adeptos do Sporting lançou um movimento divulgado no Facebook, no qual apela à destituição do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

"Depois do que se passou da tarde deste dia 3 Fevereiro 2019, nos Sportinguistas temos colocar ponto final no que se anda passar no nosso Clube!! Sporting é nosso e não destes croquetes que andam encher as algibeiras a custa do nosso clube", pode ler-se no manifesto que apela à presença dos adeptos leoninos no Estádio de Alvalade esta noite.

Recorde-se que o Sporting joga esta quarta-feira à noite com o eterno rival Benfica, num bis de dérbis numa semana. A partida, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, está marcada para as 20h45, no Estádio da Luz.

"Todos a Alvalade após jogo, todos a Alvalade pedir saída desta direção, pedir um Sporting honesto e com transparência! Queremos apelar para que não exista nada de violência! Vamos falar, expressar que nos vai na mente e no coração, violência não!", lê-se no manifesto, citado pelo jornal Record.