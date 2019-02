A Sonae Capital adquiriu a empresa Aqualuz - Turismo e Lazer, Lda. e assume assim a exploração do hotel Aqualuz Suite Hotel Lagos. Este negócio acontece devido aos bons resultados da unidade hoteleira que tem vindo a acompanhar a evolução positiva do setor em Portugal.

Em comunicado, a Sonae Capital explicou que "a integração desta operação no segmento de Hotelaria da Sonae Capital permitirá enriquecer o atual portefólio com mais uma operação no segmento Sol e Praia (a juntar às operações no Troia Resort), de contributo positivo ao nível do EBITDA, e desenvolver efeitos de rede na operação" e congratula-se por passar assim a estar presente num dos principais destinos turísticos nacional, uma vez que as dormidas no Algarve aumentaram 6,6% nos últimos meses do ano de 2018 para os 18,3 milhões.

A Sonae Capital lembrou ainda a entrada em Lisboa com a concessão do hotel que irá ter lugar na Estação de Santa Apolónia. "O segmento de Hotelaria da Sonae Capital passará a deter seis unidades em exploração, marcando presença no Porto e em Lisboa (segmento city-break), bem como em Lagos e em Tróia (segmento Sol e Praia)", conclui.