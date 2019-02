O Tribunal de São João Novo, no Porto, determinou uma pena de 16 anos de prisão para um homem que matou a mulher e de seguida foi passear o cão.

O homem, condenado por homicídio qualificado, espancou a mulher - de 56 anos e com problemas de saúde que a impediam de sair do quarto sem ajuda - por estar a fumar no quarto. Depois, estrangulou-a.

O Tribunal considerou que ficou provado que o homem tinha mesmo "intenção de matar", que o dolo foi "intenso" e que o grau de violência "foi muito elevado".

Segundo se lê no processo, citado pela Lusa, depois do crime o homem "prosseguiu com a sua vida normalmente como se nada se tivesse passado e ainda teve a frieza de ir passear o cão".