O Porto é a nova aposta da Air France que prometeu aumentar as viagens entre a Invicta e Paris já a partir de 31 de Março

Em comunicado enviado pela companhia aérea, esta afirma que vai aumentar as frequências semanais das viagens entre as duas cidade aumentando de 3 para 7 por semana. Entre julho e agosto, a oferta aumenta para 14 voos por semana, 2 voos por dia.

Boris Darceaux, Diretor-Geral da Air France-KLM para Espanha e Portugal afirmou que “o reforço da oferta ASK (lugares-quilómetros) agora anunciado entre os aeroportos Francisco Sá Carneiro e Paris-Charles de Gaulle reflete o forte compromisso do Grupo Air France-KLM com o muito dinâmico mercado português", e lembrou ainda que esta frota começou em 2017 com apenas 3 viagens por semana e que "veio oferecer aos viajantes do Porto mais possibilidades de aceder à extensa rede do Grupo a partir de Paris-CDG e aos viajantes de todo o mundo descobrir esta fantástica cidade portuguesa”.

Este inverno, o grupo diz ainda oferecer mais de 290 voos por semana, em rotas que passam pelos aeroportos portugueses de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, entre a companhia low-cost Transvia, e o parceiro Delta Airlines.