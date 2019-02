O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou durante 82 minutos no Estado da União, neste que foi o discurso mais longo de toda a história do evento e, nele foram abordados vários temas, desde o anúncio de um novo encontro com o líder da Coreia do Norte às promessas de que a América nunca será um país socialista.

"Devemos rejeitar as políticas de vingança e retaliação, e abraçar o potencial ilimitado de cooperação, compromisso e bem comum", começou por dizer Trump no início da sua intervenção.

Trump disse ainda que a América deve ser governada “não como dois partidos, mas como uma nação", tendo-se referido a várias investigações pedidas pelos democratas à sua administração e finanças pessoais, algo que considerou ridículo.

O Presidente pediu a todos os responsáveis políticos do país que façam um esforço para trabalharem juntos de forma a resolver os problemas que existem com a imigração ilegal nos EUA, voltando a referir que um muro na fronteira com o México vai garantir esta segurança e resolver a situação.

Ao longo dos 82 minutos de discurso, Trump tocou em vários temas que estão agora em cima da mesa, mas aproveitou para anunciar um novo encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. "Como parte da nossa ousada diplomacia, estamos a dar continuidade ao nosso esforço histórico pela paz na península coreana", disse Trump.

"Se eu não tivesse sido eleito Presidente dos Estados Unidos, acredito que já estaríamos numa guerra com a Coreia do Norte e com milhões de pessoas mortas. Ainda há muito por fazer, mas a minha relação com Kim Jong-Un é boa",disse, adiantando que o encontro vai decorrer “a 27 e 28 de Fevereiro, no Vietname."