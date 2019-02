As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para uma ligeira subida das temperaturas esta quarta-feira.

O céu estará geralmente nublado com presença de nuvens altas, com neblina ou nevoeiro matinal, mas a chuva continua a dar tréguas.

Em Lisboa, as temperaturas vão variar os termómetros variam entre os 6 e os 17 graus, e no Porto a mínima é de 5 graus enquanto a máxima é de 14.



O distrito mais frio é, como habitualmente, Bragança, com a mínima a bater nos zero graus. O mais quente é Faro, com a temperatura máxima a atingir os 20 graus.