A PSP deteve 15 pessoas na área do Grande Porto, na madrugada desta quarta-feira, 6 de numa operação de combate ao tráfico de droga, no âmbito da qual foram realizadas mais de 40 buscas.

As autoridades apreenderam 80 mil euros e mais de 39 mil doses de estupefacientes, segundo um comunicado da polícia.

A operação visou "um conjunto alargado de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam à prática do crime de tráfico na área do Grande Porto", lê-se no comunicado.

A PSP indicou ainda que a operação foi realizada pelo Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal.