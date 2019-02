O movimento político Braga para Todos denunciou hoje a “falta de condições” da Feira Semanal, cuja realização implica, todas as terças-feiras, o corte da Estrada Nacional 101, acusando também o presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, de “mentir”.

Segundo a organização, liderada pela ativista Elda Fernandes, “os cerca de 300 feirantes não estão satisfeitos, não conseguem reunir com Ricardo Rio, que além de mentir, ainda lhes cobra a avença mensal para trabalharem num local sem qualquer tipo de condições”.

“Os bracarenses têm de agir e serem solidários com as mais de 300 famílias que dependem daquele negócio”, refere o movimento Braga para Todos, acusando Ricardo Rio “de não ter capacidades para ser presidente da Câmara Municipal de Braga e ceder a lobbies que envolvem o Altice Forum e como tal será pedida uma reunião urgente com Ricardo Rio”.

“O movimento político Braga para Todos depois de deslocar-se à feira da cidade de Braga e conversar com os feirantes, acusa assim Ricardo Rio de falta de respeito para com estas pessoas, de ser mentiroso e sem coragem para enfrentar as pessoas”, diz Elda Fernandes.

“Temos que acordar, Braga tem um presidente que faz política para os amigos, e o facto dos feirantes não voltarem ao parque de estacionamento do Fórum é apenas para agradar aos amigos que o geriam, temos um presidente que não passa de um mentiroso e nega-se a receber os feirantes tal como a própria administração do Fórum não os recebe”, salienta.

“Este senhor não pode continuar à frente da cidade de Braga, porque ele não respeita os trabalhadores, só respeita a elite da qual se rodeia, como podemos ter um político que não consegue ouvir e zelar pelos interesses da cidade?”, acrescenta.

“A maioria dos feirantes não queria ficar naquele lugar e foram várias vezes enganados por Ricardo Rio, porque o local onde estão era apenas uma situação provisória, e afirmam falta de condições, segundo nos transmitiram os comerciantes, aquele local era provisório durante as obras no Fórum, se Ricardo Rio fosse honesto colocava-os sem pagar a avença, visto uma feira numa estrada nacional não ser aceitável no século XXI numa capital de distrito, além de existirem fundos europeus para dar condições de trabalho a este tipo de comércio”, acrescenta o movimento político Braga para Todos hoje no seu comunicado.

“Cada vez há menos feirantes”

“Os comerciantes sem opção tiveram que ir para estrada trabalhar e para um descampado, sendo apenas esses que não pagam avença, depois souberam pelos meios de comunicação, nunca por Ricardo Rio, que iam ficar sempre ali e seriam efetuados uns pequenos ajustes, no valor de meio milhão de euros para fazer umas obras num espaço que existe ao lado da estrada, mas este espaço não alberga os cerca de 300 feirantes que a feira tinha quando era no agora fórum, aliás, cada vez há menos feirantes e quando chove a estrada imunda e não é possível trabalhar, o que provoca abalo no orçamento destas famílias, muitas dependentes deste negócio”, realça o movimento Braga para Todos.

“Sobre as obras que Ricardo Rio prometeu o autarca veio justificar que após a Feira da Agro iam iniciar, o movimento acusa de ser mais uma mentira, porque estas já deviam ter arrancada há meses, e mesmo assim não vai resolver o problema, porque vai separar a feira por uma estrada nacional e ficará um espaço muito pequeno e até perigoso para crianças e pessoas mais velhas que podem ter dificuldades atravessar a nacional que em partes é constituída por separadores, ou seja, não faz sentido”, acrescenta.

“O movimento diz que os feirantes, mais de 80 por cento, não quer ficar ali e é contra as obras, porque querem ir para onde sempre tiveram, para o fórum, que, aliás foi a promessa de Ricardo Rio, porque os feirantes são claros, a maioria quer voltar para onde estavam, e não vale a pena Ricardo Rio andar a tentar manipular as pessoas como se sabe que faz, estas pessoas exigem ir para um local com boas condições”, refere o comunicado.