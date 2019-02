Cristiano Ronaldo comemora esta terça-feira 34 anos e, em dia de aniversário, reuniu a família e os amigos para assinalar a data.

Através das redes sociais, a irmã do craque português Kátia Aveiro mostrou uma imagem das comemorações.

"E que comece a festa do rei", lê-se na legenda da imagem, partilhada no Instagram, onde surge Ronaldo ao lado de Georgina Rodríguez e dos irmãos, Hugo e Katia.

Também Dolores Aveiro, que se encontra na Madeira, fez questão de mostrar que, mesmo longe, está sempre presente.

“A mãe sempre no controle, mesmo de longe”, lê-se na imagem publicada no Instagram de Kátia Aveiro, onde Dolores surge em videochamada com os filhos.