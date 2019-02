Semana de Sporting-Benfica. E de Benfica-Sporting, já agora. Para todos os gostos. Campeonato e Taça de Portugal. Primeiro round: leões KO em Alvalade – 2-4. Segundo round: Estádio da Luz, amanhã pela noitinha.

Falemos então da Taça de Portugal. E do dérbi mais comprido de sempre. Duzentos e setenta minutos divididos por três. Isto em 1954.

Primeira dose a 23 de junho.

Nesse tempo, o campeonato disputava-se primeiro, todo de uma vez, e a Taça vinha a seguir, como sobremesa.

Logo na segunda eliminatória, o sorteio mandou: jogue-se um Sporting-Benfica. E assim foi.

Curiosamente, tal como agora, uma semana antes tinha havido um Sporting-Benfica, última jornada do nacional: 3-2 para o Sporting. Campeão.

Local: Estádio do Jamor.

Havia essa prática: grandes jogos para o Jamor. O Estádio Nacional era um orgulho da nação. De uma semana para a outra, tudo parecia um filme rebobinado. Novamente 3-2 para o Sporting. Bem menos definitivo porque se jogaria uma segunda mão, oito dias depois.

Ninguém enjoava de Benficas-Sportings.

Uma confusão tremenda no final. Rogério Lantres de Carvalho, o Rogério Pipi, ameaçava abandonar o futebol, tal o desalento: “Com árbitros assim, não dá gosto jogar. Já ando nisto há 12 anos e apetece-me ir embora. A questão da arbitragem é um assunto que precisa de ser revisto.” Essa agora!? Ontem como hoje?

Depois de um empate ao intervalo, com golos de Arsénio (Benfica) e Galileu (Sporting), as coisas aqueceram ao ponto da ebulição. Dois penáltis, um para cada lado, convertidos por Calado (Benfica) e Travassos (Sporting), desencadearam a tranquibérnia. Rogério e Travassos entram num rififi particular. Que até mete uns gestos ameaçadores. Rogério arrependeu-se: “Agora que estou calmo quero pedir desculpa a todos os jogadores adversários pela minha atitude, especialmente ao Travassos.” Um cavalheiro, um cavalheiro!

Calado também não escondia a revolta. Era Calado de nome, não de feitio: “O árbitro estragou o encontro com receio de ver o Sporting a ser derrotado. Se há castigos para jogadores, porque não se castigam também os árbitros? O encontro foi um dos piores Benficas-Sportings dos últimos tempos por causa do árbitro. E o grande auxiliar do juiz de campo foi o belo jogador que é Travassos!”

Travassos no centro do chinfrim.

Que pressionara o árbitro por tudo e por nada.

O jogo fora resolvido por Mendonça, a dois minutos do final, com uma finalização vistosa, batendo Bastos.

Travassos não alimentou polémicas: “O jogo foi dos mais fracos e muito pior do que disputámos a semana passada. Talvez por causa de estar muito vento. Mas o resultado é justo. O Sporting impôs o seu domínio.”

Protesto O presidente do Benfica, Joaquim Ferreira Bogalho, ponderava um protesto formal: “O penálti contra o Benfica foi um crime! Temos de estar revoltados com o trabalho do árbitro. Ainda assim, acho que merecíamos outro resultado. Não tivemos sorte. Estou convencido de que, no próximo fim de semana, iremos bater o Sporting na segunda mão.”

E o árbitro? Quem foi o árbitro?

Chamava-se Mário Garcia.

Carlos Gomes, guarda-redes do Sporting, veio em sua defesa: “O árbitro foi honesto. Não fez uma grande arbitragem, mas o penálti contra o Benfica existiu! Já contra o Sporting, nunca poderia ter sido penálti! É uma carga de ombro perfeitamente legal. É de lamentar que jogadores de nome tenham esquecido a boa ética desportiva. É nestes momentos que os verdadeiros desportistas se distinguem.”

Carlos Gomes nunca teve papas na língua. Conheci-o bem.

Com tudo isto de permeio, o Benfica- -Sporting da revanche prometia.

Marcado para o dia 30 de maio.

Outra vez no Jamor, pois então.

O presidente do Benfica tinha prometido uma vitória. Os jogadores quiseram cumprir. Lançaram-se ferozes em busca do único resultado que lhes permitisse continuar a sonhar com a presença na final.

Impassível, Martins deu avanço aos leões logo no primeiro minuto. A vantagem engordava. Ficaram na expetativa.

Os encarnados desenhavam movimentos rápidos, concertados, objetivos. Faltava a eficácia. Mas, de súbito, Palmeiro, José Águas e Salvador desenham uma triangulação perfeita. É este último que faz o empate. Trinta e seis minutos.

O público não apareceu, desta vez, em tão grande número. Provavelmente desiludidos com o mistifório que tiveram de suportar na primeira mão, os adeptos não estiveram pelos ajustes. Baldaram-se.

Menos entusiásticos os segundos 45 minutos. Benfica ao ataque; Sporting fechado nas suas tamanquinhas. Equilíbrio evidente. Golpe aqui, golpe ali. Para cá e para lá. As duas equipas respeitam--se e receiam-se. Não se dispõem a dar o flanco. Mas a águia precisa de risco. O empate condena-a à eliminação.

É Arsénio que marca o segundo golo do Benfica. A 20 minutos do final.

O leão ruge, mas o seu rugido é tardio. Encontra-se dominado, o opositor tem um entusiasmo transbordante que impede Travassos, Martins e Mendonça de levarem a cabo as suas iniciativas. Desta vez, o árbitro, Correia da Costa, vindo do Porto, não é foco de distrações nem de distúrbios. Tem a rédea dos acontecimentos bem presa, não permite badernas.

A vitória do Benfica obriga ao desempate. Os regulamentos impõem novo jogo dentro das 48 horas que se seguem. Quarto dérbi consecutivo em menos de 20 dias.

