A Altice Portugal voltou a apostar no interior do país, realizando a segunda vaga de investimento nesta região em fibra ótica e ao encontro da estratégia que “tem adotado ao nível da proximidade e do investimento que tem vindo a fazer indistintamente em todo o território nacional”, revela a operadora em comunicado.

A empresa responde assim também ao apelo feito no último ano por Fernando Carvalho Rodrigues, líder do projeto que colocou em órbita o primeiro satélite português, que vive agora na freguesia de Casal de Cinza, na Guarda e, na altura, admitiu sentir-se desintegrado da aldeia global que a internet possibilita nos dias de hoje devido a assimetrias territoriais.

“A Altice Portugal não ficou indiferente ao apelo do ‘pai’ do satélite português e, consciente da necessidade de reduzir assimetrias e contrariar a postura do mercado, prontificou-se a investir não apenas nesta freguesia em específico como em todo o concelho da Guarda. Casal de Cinza passará assim a beneficiar de cobertura total de fibra ótica, inserida na cobertura de aproximadamente 70% de abrangência concelhia da Guarda”, revela.

Para o presidente executivo da Altice Portugal, “este, tal como todos os outros que temos vindo a fazer em Portugal, é um investimento imprescindível para mitigar as assimetrias regionais que se verificam no nosso país”, diz Alexandre Fonseca, acrescentando ainda que, a empresa tem “procurado colaborar nesse sentido através da aposta em zonas de baixa densidade populacional, onde o investimento por parte de outras entidades é escasso ou mesmo nulo. Queremos assumir-nos enquanto motor de desenvolvimento económico e social do nosso país e levar a conectividade a todos os seus cantos indistintamente. Não ficamos indiferentes aos apelos que nos chegam, especialmente através das autarquias, e procuramos dar-lhes resposta deste modo: in loco, levando a estas regiões investimento e conectividade, verdadeiros geradores de emprego”.

Esta nova vaga de investimentos – a primeira foi realizada em vários municípios do distrito da Guarda em 2018 no âmbito do projeto do Maciço Central, que estará em pleno funcionamento e pronto a inaugurar em 2019 – vai ao encontro da estratégia da Altice Portugal, que tem como objetivo cobrir a totalidade do país com rede de fibra ótica até 2020. A meta são 5,3 milhões de casas nos 308 concelhos e em mais de 27 mil locais, valores que tornarão Portugal no primeiro país da Europa a atingir 100% de cobertura de rede de fibra ótica.