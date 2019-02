O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira à noite que o governo pretende denunciar às "autoridades judiciárias" a atuação da bastonária dos enfermeiros Ana Rita Cavaco, que entende estar a violar a lei das ordens profissionais, legislação que impede as associações públicas profissionais de exercerem ou de participarem em atividades de natureza sindical.

Em causa está ao apoio que tem sido dado pela bastonária à greve cirúrgica dos enfermeiros, que António Costa já declarou ilegal e selvagem. Esta terça-feira já tinha ficado marcada por um inédito corte institucional nas relações entre o ministério e a Ordem. O facto de ter sido anunciado pelo Secretário de Estado Francisco Ramos e de Marta Temido não se ter pronunciadi deixara alguma incerteza sobre tratar-se ou não de uma decisão concertada no governo, algo que a tutela não quis esclarecer. Em entrevista à SIC esta noite, António Costa acusou o mal estar e fez questão de separar a atuação da bastonária e de "certos sindicatos" do diálogo com os enfermeiros. "Não queremos uma escalada de tensão, mas iremos agir com a firmeza necessária e com a justiça devida", disse o primeiro-ministro.

Sobre o cenário de requisição civil para fazer face à greve dos enfermeiros, que já tinha sido admitido pelo gabinete da ministra da Saúde, António Costa disse que o mesmo ainda se encontra em análise, reiterando que serão utilizados "todos os meios legais possíveis e necessários" para travar o impacto da greve cirúrgica, que classificou de cruel. Já quanto à exigência dos sindicatos de aumento do salário-base inicial de 1201 euros para 1600 euros, Costa tornou a declarar que ceder a essa reivindicação não seria comportável.