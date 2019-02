O Conselho Superior de Magistratura decidiu aplicar uma advertência registada ao juiz Neto de Moura, que redigiu dois acórdãos em que citava a Bíblia para justificar a manutenção de penas suspensas por violência doméstica.

Segundo o Diário de Notícias, quatro membros do Conselho votaram a favor da pena de multa e quatro a favor da advertência. O presidente do Supremo, que tem o voto de qualidade, desempatou e optou pela sanção mais leve.

Em causa está um caso em que uma mulher foi vítima de violência doméstica por parte do marido e do amante. Ambos foram condenados a penas suspensas na primeira instância, o que gerou uma grande controvérsia. Além disso, o acórdão em si deu muito que falar: na decisão, o juiz invocava a Bíblia, o Código Penal de 1886 e até hábitos de civilizações antigas.

“O adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher”, lê-se no acórdão, que frisa várias vezes o facto de o adultério da mulher ser um “gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem”.