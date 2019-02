Em 2018, o nível de atividade das empresas que atuam no mercado da reabilitação urbana cresceu 32,1% face a 2017.

De acordo com a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), estes números representam um crescimento expressivo à semelhança do que acontece com os números que avaliam a opinião dos empresários em relação à Carteira de Encomendas na Reabilitação Urbana que registou um aumento de 44,1% face ao período homólogo.

No que diz respeito à produção contratada em meses, em dezembro do último ano esta aumentou 5,3% face ao mesmo mês de 2017, fixando-se em 7,5.