O Sindicato da Construção de Portugal convidou Marcelo Rebelo de Sousa a visitar os trabalhadores do setor, muitos com idades superiores a 60 anos a subir a gruas ou a estar em andaimes com mais de 50 metros de altura. A propósito da visita do Presidente ao bairro da Jamaica, o sindicato lamenta não ter sido sequer recebido quando havia famílias da Soares da Costa a passar fome.

Em comunicado enviado às redações, o Sindicato da Construção explica que "é de lamentar que o Sr. Presidente da República, quando havia trabalhadores e suas famílias da Soares da Costa a passar fome, dados os salários em atraso, não recebeu este Sindicato e uma delegação de trabalhadores para o sensibilizar para o problema, como também, não reagiu a uma proposta que o Sindicato lhe fez relacionada com a viagem que fez de Lisboa ao Porto em camião para verificar o desgaste que têm esses profissionais".