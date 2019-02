A GNR de Cabeceiras de Basto e a Polícia Judiciária estão no local, assim como os Bombeiros Voluntários de Cabeceiras de Basto.

A vítima residia no lugar da Travessa, da freguesia de Painzela, no concelho de Cabeceiras de Basto, numa moradia nos arredores do centro daquela vila minhota.

Joaquim Lemos, solteiro, reformado, que completaria 90 anos de idade no próximo mês de março, morava sozinho, segundo as informações da vizinhança.

Um sobrinho do octogenário, Bernardino Lemos, disse ao i "ter dado com o cadáver do meu tio, caído na eira, quando vinha ao princípio da tarde cortar lenha para ele se ir aquecendo".

O cadáver foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, em Guimarães, onde será autopsiado esta quarta-feira, para apurar as causas da morte.