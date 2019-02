Armando Vara, que está hoje a ser ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa para o interrogatório da fase de instrução da Operação Marquês, chegou ao tribunal algemado.

O antigo ministro vai ser ouvido na presença da sua filha, Bárbara Vara, que está acusada de dois crimes de branqueamento de capitais - relacionados com a compra e venda de um imóvel que detinha em Lisboa e com o facto de ser beneficiária de uma empresa envolvida no negócio de Vale do Lobo.

Recorde-se que Armando Vara está detido no Estabelecimento Prisional de Évora, a cumprir cinco anos no âmbito do processo Face Oculta.