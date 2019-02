A bebé de dois anos que foi encontrada morta, esta terça-feira, na bagageira de um carro junto ao McDonald's de Corroios terá sido asfixiada pelo pai, que no dia anterior terá matado a ex-sogra no Seixal.

Pedro Henriques terá ainda deixado uma carta de despedida no interior do carro junto ao tablier, no qual se pôs ontem em fuga após ter matado a ex-sogra com uma faca.

Esta manhã, o homem, de 36 anos, terá telefonado para o INEM a dar a localização do corpo da filha, avisando que se iria suicidar.

Pouco depois, o corpo de Pedro Henriques viria ser descoberto pelas autoridades junto à casa dos pais em Castanheira de Pera, de onde ele e a sua família eram naturais, sendo que se terá matado com uma caçadeira.

O homem ter-se-á deslocado até Castanheira de Pera de comboio, segundo o Correio da Manhã.