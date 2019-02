Oito elementos do Grupo de Operações Especiais (GOE) aterraram em Caracas, na Venezuela, para garantir a segurança da embaixada e do consulado portugueses na capital, mas acabaram por ser impedidos de entrar no país logo à chegada do aeroporto.

As autoridades não permitiram que os agentes desembarcassem com as malas diplomáticas onde traziam consigo armas e equipamentos para a missão de proteção e segurança, avança a RTP. A Renascença diz que os agentes acabaram por regressar a Portugal.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros, em declarações ao Observador, recusou-se a comentar a notícia, indicando que não dá quaisquer informações sobre “matéria de segurança”.

Recorde-se que esta segunda-feira, Portugal foi um dos países que reconheceu Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.