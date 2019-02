O ministro do Interior de França esteve, esta manhã, no local do incêndio num prédio em Paris, que matou pelo menos dez pessoas e feriu mais de 35, entre elas vários bombeiros.

O incêndio num edifício residencial de um bairro ‘chique’ da capital francesa, que começou ao inicio desta madrugada, exigiu várias horas de combate à chamas, levadas a cabo por cerca de 250 operacionais.

O balanço do fogo é grave, pelo menos dez pessoas morreram e cerca de 36 ficaram feridas, mas o resultado, que ainda poderá vir a ser novamente atualizado, poderia ainda ter sido pior não fosse a intervenção dos bombeiros.

“Os bombeiros salvaram das chamas cerca de cinquenta pessoas”, afirmou no local o ministro do Interior francês, Christophe Castaner, lamentando ainda o número de mortos e de feridos.