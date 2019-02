O papa Francisco celebrou hoje uma missa histórica nos Emirados Árabes Unidos (EAU). O Vaticano estima que 180 mil pessoas tenham assistido à missa, incluindo as 135 mil pessoas dentro do estádio Zayed Sports City e as dezenas de milhares que rodearam o local, na esperança de um vislumbre do sumo-pontífice.

Num país em que demonstrações públicas de fé não-islâmica são proibidas, o ressoar de hinos cristãos nos altifalantes do estádio marcou um ponto de viragem na relação da Santa Sé com o mundo islâmico, naquela que é a primeira visita de um papa à península Arábica.

A Igreja Católica estima que cerca de um milhão dos nove milhões de habitantes dos Emirados Árabes Unidos sejam católicos. Quase todos são originários de outros países, ataídos pela riqueza oriunda do petróleo concentrada nos EAU, e à procura de melhores condições de vida. Boa parte são de origem filipina e indiana, trabalhadores manuais enfrentando condições de trabalho precárias e até trabalho escravo, como é regularmente denunciado por grupos de defesa dos Direitos Humanos.

Na sua homilia, o papa Francisco fez referência às condições precárias enfrentadas por muitos dos fiéis presentes. "Certamente não é fácil para vocês viver tão longe de casa, sentir falta da afeição dos vossos entes queridos, talvez até sentindo incerteza em relação ao futuro", considerou o papa. "Mas o Senhor é fiel e não abandona o seu povo", garantiu o sumo-pontífice.

O papa Francisco regressou ao Vaticano cerca de uma hora depois de concluída a celebração. Para além da preocupação com a comunidade católica nos Emirados Árabes Unidos, reforçou ainda o trabalho ecuménico que marca o seu pontificado. O papa assinou um documento promovendo a "fraternidade humana" com o xeique Ahmed el-Tayeb, o grande imã da universidade Al-Azhar, um dos mais importantes e antigos centros teológicos sunitas a nível mundial.

O papa Francisco também se encontrou com os princípes da coroa e com os ministros dos Emirados Árabes Unidos. Defendeu os acordos de paz estabelecidos no Iémen, entre as forças Houthis, apoiadas pelo Irão, e a coligação liderada pela Arábia Saudita, em que participam também os EAU. O objetivo do acordo foi permitir a chegada de ajuda humanitária à população do Iémen, que enfrenta fome generalizada causada pelo conflito. "Deus está com os que procuram paz", assegurou o papa Francisco. Acusou a guerra do Iémen de "miserável crueza" e criticou "a lógica do poder armado, de armar fronteiras, de levantar muros".