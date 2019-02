O português Carlos Costa, de 26 anos, pode ser escolhido para representar a Bielorrússia na Eurovisão, cuja final se realizará em Israel.

O cantor concorreu ao programa da Bielorrússia que se destina a encontrar o candidato que irá representar aquele país no concurso internacional de música.

A atuação de Carlos Costa no programa bielorrusso foi publicado no YouTube e já conta com quase 20 mil visualizações.

O português partilhou também no Instagram uma fotografia sua em palco. "Se ficar por esta fase fico feliz à mesma por ter feito amigos tão incríveis e por ter conhecido a cidade", escreveu na legenda.

Carlos Costa ficou conhecido do público após as suas participações nos programas televisivos de talento Ídolos e The Voice.