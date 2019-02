O suspeito de matar a sogra e a filha no Seixal foi, esta terça-feira, encontrado morto em Castanheira de Pera, escreve o Correio da Manhã.

Recorde-se que a bebé de dois anos foi também encontrada morta esta manhã dentro do porta-bagagens de um carro junto ao McDonald's de Corroios, também no Seixal.

Terá sido o próprio pai da criança a ligar ao INEM e a dar a informação sobre a localização do corpo da filha, escreve a Lusa.

O jornal Expresso, que cita fontes da PSP, adianta que a criança foi encontrada sem qualquer sinal de violência.

Pedro Henriques, de 36 anos, deslocou-se a casa dos ex-sogros na manhã desta segunda-feira, supostamente para deixar a filha, mas a visita acabou por terminar da pior maneira possível: o homem acabou por ter uma discussão com a sogra, na rua, tendo forçado a entrada de sua casa, e cerca das 08h30, testemunhas viram o suspeito a fugir com a bebé - que ficou dentro do carro.

Pedro Henriques e a mãe da sua filha iam esta segunda-feira à tarde a tribunal para ficar decidida a regulação do poder paternal, sendo que a ex-sogra seria uma das testemunhas deste caso.