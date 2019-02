Depois de ter estado em Portugal a assistir ao dérbi com a sua companheira, Georgina Rodríguez, e a mãe, Dolores Aveiro, Cristiano Ronaldo está de volta a Turim.

No entanto, hoje não é um dia qualquer, Ronaldo está hoje de parabéns. O craque celebra 34 anos e vai festejar da melhor maneira possível este dia.

Cristiano Ronaldo vai dar uma festa para cerca de 30 pessoas – nesta que será a primeira que vai dar desde que assinou pela Juventus – e vai receber em sua casa vários amigos e familiares, escreve o Correio da Manhã.

No entanto, de acordo com a mesma publicação, esta será uma festa apenas para as pessoas mais próximas, uma vez que o craque treina amanhã de manhã.