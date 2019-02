O segundo empate no espaço de cinco dias começa a gerar reais motivos de preocupação no Liverpool. Depois do 1-1 caseiro frente ao Leicester, no passado dia 30, esta segunda-feira os reds não conseguiram melhor que o mesmo resultado na visita ao terreno do West Ham, vendo agora a distância para o Manchester City reduzir para apenas três pontos - com o Tottenham a cinco.

No jogo que fechou a ronda 25 da Premier League, a equipa orientada por Jurgen Klopp ainda esteve a vencer, com um golo apontado por Sadio Mané aos 22 minutos. Um tento irregular, diga-se, dada a posição de fora de jogo de Milner antes da assistência para o internacional senegalês.

Apenas seis minutos depois, os hammers chegariam ao empate por intermédio de Michail Antonio, que marcou pela quinta vez em seis jogos frente ao Liverpool - de falta de aviso os reds não se podem queixar. Manuel Pellegrini, treinador do West Ham, cumpriu assim a promessa de dificultar a vida a clube da cidade dos Beatles e "ajudar" o Manchester City, por quem se sagrou campeão em 2013/14.