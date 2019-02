A noite passada ficou marcada pela grande final do Super Bowl, que terminou com a sexta vitória dos New England Patriots. Tom Brady, quarterback da equipa vitoriosa, foi protagonista de um dos momentos mais carinhosos da noite.

O atleta foi fotografado a beijar a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, abraçado aos filhos, Viviane e Benjamin.

Recorde-se que Tom Brady e Gisele estão casados desde 2009.