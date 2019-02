Depois da autorização do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) a Caixa Económica Montepio Geral mudou a marca comercial para Banco Montepio.

Para tudo ficar concluído, já só falta mudar a imagem. Um processo que deve ficar concluído até ao final do mês e deve alterar a o pelicano que até agora era imagem de marca do banco.

Mas, para além do nome, há outras formas de perceber o que mudou. Na internet o site é o 'bancomontepio.pt', mas descanse, o banco informou que caso esteja a introduzir o site antigo será automaticamente reencaminhado para o novo. Todas as funções online mudaram também de site: net24.bancomontepio.pt e simuladores.bancomontepio.pt.

Isto acontece depois do Banco de Portugal apelar a uma diferenciação entre este e a Associação Mutualista depois da crise que o Grupo Montepio viveu nos últimos anos, uma vez que as duas entidades vendem produtos diferentes aos clientes.

Os clientes da mutualista apresentam-se como acionistas e clientes do banco e, no final do ano, têm direito a receber dividendos consoante os resultados da associação. Além disso, por a Associação Mutualista Montepio ser a única dona do banco, acaba por fazer uma “venda cruzada” entre as duas instituições e o banco financia-se com produtos da associação mutualista. É frequente um cliente ter um spread mais baixo no crédito à habitação se for associado.