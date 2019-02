Morreu esta segunda-feira, em Vila real, António Passos Coelho, pai do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

A notícia foi confirmada por fonte próxima do ex-líder do PSD, citada pelo Diário de Notícias. As cerimónias fúnebres vão-se realizar esta terça-feira na Igreja do Calvário, em Vila Real.

António Passos Coelho tinha 92 anos e era médico pneumologista. Foi diretor de hospital em Vila Real e presidente da Assembleia Municipal, eleito pelo PSD.