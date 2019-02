A falsa médica suspeita de tentar raptar uma bebé, no sábado, do Hospital de São João, no Porto, ficou em prisão preventiva.

Laura Silva, de 48 anos, residente em Vila Nova de Gaia, foi detida ao princípio da noite de sábado pela PSP do Porto, após o pai da recém-nascida ter suspeitado que se tratava de uma impostora, tendo chamado elementos da segurança privada.

O seu advogado, Miguel Conde, não quis prestar declarações aos jornalistas, a meio da tarde desta segunda-feira nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público e do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.