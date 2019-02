A Câmara Municipal de Lisboa pediu à PSP e à Polícia Municipal que multem as trotinetes que se encontrem mal estacionadas, tal como acontece com os carros e com as motas.

Em declarações ao Eco, o vereador com o pelouro da mobilidade, Miguel Gaspar, disse que “os operadores já sabem” que esta é “intenção [da autarquia], se necessário, vir a obrigar a que o logout [fim da viagem] seja mesmo obrigatório [apenas] nesses locais [específicos, que serão 400].”

Além disso o responsável disse ainda que já alertou “os operadores de que deveriam estar prontos para esta funcionalidade até fevereiro”.

Já de acordo com o Observador, as empresas estão agora a realizar negociações com a autarquia nesse sentido e, por isso, veem esta solução como uma possibilidade. “Se de facto vamos implementar isso ou não, também depende da nossa capacidade de organização da carga.”, afirmou ainda o responsável ao Eco.

“Já determinámos, juntamente com as equipas de fiscalização, nomeadamente a Polícia Municipal e a PSP, o que é que são de facto as prioridades e, assim como autuamos os carros e as motas em cima do passeio, as trotinetas vão passar a ser fiscalizadas também.” E está para breve. “Julgo que, se não é esta semana, é para a próxima”, disse o vereador na passada terça-feira.

Recorde-se que no total há cinco empresas a operar em Lisboa: a Lime, a Voi, a Bungo, a Tier e a Hive.