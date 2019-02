O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta segunda-feira de manhã no Bairro da Jamaica, mas a visita não constava da agenda oficial pública. A informação foi confirmada por fonte do Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha afirmado que "mais dia menos dia" iria ao Bairro da Jamaica, numa recente entrevista à Lusa, tendo apelado sempre a que não se fizessem "generalizações" sobre os incidentes entre moradores e a PSP.

Entretanto, a Presidência emitiu um comunicado a explicar que Marcelo Rebelo de Sousa esteve reunido com dirigentes da Associação de Moradores, visitou o Centro Comunitário, "onde conviveu com moradores de diversas idades" e aceitou "um convite para estar presente na próxima festa da Associação" do bairro.

Além de Marcelo Rebelo de Sousa, só Pedro Santana Lopes, líder do partido Aliança, visitou o bairro, há uma semana.