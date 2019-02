Um corpo foi encontrado esta segunda-feira pelos mergulhadores que estão responsáveis pelos trabalhos de busca dos destroços do avião que transportava o futebolista argentino Emiliano Sala, que está desaparecido desde o dia 21 de janeiro.

De acordo com o The Sun, as imagens subaquáticas divulgadas mostram um corpo junto aos destroços do avião.

Recorde-se que o avião - um monomotor Piper PA-46-310P Malibu - que transportava Emiliano Sala para Cardiff, no País de Gales, desapareceu dos radares perto do Canal da Mancha pelas 20h00 do dia 21 do mês passado.