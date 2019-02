O que parecia uma forma rápida, simples e barata de transferir dinheiro vai deixar de o ser para os clientes de MB Way.

A partir de dia 1 de maio, cada transferência, seja entre contas do mesmo banco ou outros, vai ter um custo de 1,20 euros. Até lá, pagará 20 cêntimos.

No entanto, irá pagar mais do que aquilo que pode ser visto no precário uma vez que pagará também 4% do imposto de selo o que faz crescer o preço final em cinco cêntimos.

Esta novidade aparece depois do banco mostrar que a atividade em Portugal contribuiu com mais de 200 milhões de euros para o resultado do BPI no ano passado.