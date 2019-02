Dolores Aveiro esteve este domingo a assistir ao dérbi em Lisboa, no estádio de Alvalade, e a sua presença não passou despercebida, tendo a mãe do craque direito a um cântico por parte dos adeptos benfiquistas.

“E a Dolores é do Benfica!...E a Dolores é do Benfica!", foram estas as palavras cantadas por vários adeptos das águias. mas há um motivo para tudo isto: Dolores Aveiro estava vestida de vermelho e, para os simpatizantes do clube encarnado isto, dava um sinal de que esta estaria a torcer pelo Benfica.

Dolores Aveiro mostrou-se bastante simpática e divertida com a música que lhe estava a ser cantada.