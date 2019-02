Logo ao princípio da manhã desta segunda-feira, a arguida, de nome Laura, com 48 anos, desempregada, residente em Vila Nova de Gaia, entrou no edifício, situado na Rua de Camões, numa viatura do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

A suspeita introduziu-se no Serviço de Obstetrícia do Hospital de São João, com uma bata clínica e um estetoscópio, aparentemente simulando ser médica, pegando numa bebé ao colo, dizendo que iria levar a recém nascida da enfermaria, a fim de realizar exames complementares.

O pai da bebé, residente em Penafiel, logo estranhou o comportamento da falsa médica, que não deixou sair da sala, chamando a segurança e a Polícia de Segurança Pública.

A bebé tinha nascido esta quinta-feira e é a primeira filha de um jovem casal morador na freguesia de Marecos, no concelho de Penafiel e distrito do Porto.