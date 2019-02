Esta segunda-feira, um homem com cerca de 30 anos de idade degolou a sogra, de 56 anos, em Cruz de Pau, no Seixal.

Depois de ter cometido o crime, colocou-se em fuga com a sua filha de dois anos.

O homicídio aconteceu na habitação da vítima, que foi morta à facada. O alerta foi dado pelas 08h25 desta manhã e a mulher apresentava ferimentos no pescoço e no peito.

De acordo com a CMTV, o suspeito do crime forçou a entrada na habitação e fugiu com a filha que se encontrava aos cuidados da avó.

No local estão, segundo a mesma estação, a Polícia Judiciária, a PSP e os Bombeiros de Cruz de Pau, que vão retirar o cadáver do interior da habitação.