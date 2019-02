Desde o dia 27 de janeiro que as cheias no nordeste da Austrália estão a inundar e a devastar as ruas do estado de Queensland.

Recorde-se que este é o ano mais quente deste país desde 1910 e, embora seja natural haver muita chuva nesta altura do ano, desta vez os níveis considerados normais já foram excedidos. Em apenas uma semana, choveu tanto como num ano inteiro em algumas zonas do nordeste australiano.

Mas apesar de todos os problemas que as cheias trazem, com elas chegam outros perigos: têm sido avistados crocodilos e cobras nas ruas de Queensland.

A 3.5 metre crocodile has been spotted taking a stroll on the Bruce Highway just north of Ingham in North Queensland. #7News pic.twitter.com/W960x9xxow — 7 News Townsville (@7NewsTownsville) 30 de janeiro de 2019



Com a subida do nível da água de mais de uma dúzia de rios, esta corre para as ruas e vários crocodilos chegam a aparecer em cima de árvores.

As devem continuar até ao final de quarta-feira.