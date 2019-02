Depois da depressão Helena ter deixado várias zonas do país inundadas, chega novamente o frio.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em Lisboa, os termómetros deverão oscilar entre os 4 e os 14 graus Celsius. Já no Porto a temperatura mínima chega aos 2 graus e aos 13 de máxima.

No entanto, apesar de estas serem temperaturas baixas, há zonas do país que vão registar valores ainda mais baixos, como é o caso de Bragança, que terá temperaturas negativas ao início da manhã desta segunda-feira, sendo este o distrito mais frio do país.

Por outo lado, Faro é o distrito mais quente, com a temperatura máxima a atingir os 18 graus de máxima.

Segundo o IPMA, o céu vai apresentar-se pouco nublado.