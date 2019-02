O que iremos encontrar na Venezuela?

Foi no dia 23 de janeiro que Juan Guaidó se autoproclamou presidente da Venezuela, com o apoio imediato dos Estados Unidos a pressionar a comunidade internacional a tomar posição sobre a situação política e social no país, no que Mike Pence resumiu este fim de semana ser uma luta entre ditadura e democracia. Sugerir que os EUA de Trump, que têm levado ao limite o slogan da América primeiro, se movem pela liberdade do povo venezuelano levanta muitas dúvidas, para mais quando é ostensivo o jogo de interesses na região e o clima de provocação entre EUA, Rússia e China. Washington envia agora ajuda humanitária, o Brasil já disse que acompanha, o mesmo a Colômbia.

A UE, que depois de dez dias de compasso de espera toma posição, também é expectável que o faça. Seja qual for o desenrolar político, os tempos são incertos, as condições miseráveis em que vivem os venezuelanos merecem mobilização e reflexão, em particular de Portugal, que tem uma grande comunidade no país e viu chegar nos últimos anos milhares de luso-venezuelanos. Os relatos de quem tem deixado o país são impressionantes. Há uma população a viver para lá do limite há muito, com 87% em situação de pobreza, dos quais 61% em pobreza extrema. Notícias de Caracas do início do ano passado davam conta de que os venezuelanos tinham perdido, em média, 11 quilos em 2017: o estudo Encovi, sobre condições de vida, é feito anualmente por universidades do país com inquéritos à população e, nos três meses anteriores, 60% dos venezuelanos assumiam que acordavam com fome.

O país teve naquele ano o pior indicador de mortalidade infantil desde 1998, só superado por Cuba. As organizações internacionais estimam que haja mais de 300 mil crianças em risco de morrer de fome no país, o que compara com os números da tragédia do Iémen. Um dos responsáveis da Mercy Corps, uma das agências internacionais que têm acompanhado o desespero de quem parte para os países vizinhos, relatou que muitos venezuelanos chegam à Colômbia a viver de uma porção de pão e café a cada dois dias. Uma realidade chocante, e possivelmente não estará ainda tudo visto.