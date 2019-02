A família do jogador, responsável pelo reatar das buscas este domingo, já está a par da situação. As buscas subaquáticas pelo avião onde seguia o avançado contratado pelo Cardiff ao Nantes tinham recomeçado devido às condições atmosféricas favoráveis, explicou o oceanógrafo David Mearns, da empresa responsável Blue Water Recoveries, em conferência de imprensa.

O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, desapareceu dos radares às 20h00, quando o jogador e um piloto seguiam viagem de Nantes para Cardiff num voo privado. Fora Sala a marcar o voo, recusando a oferta de transporte do clube inglês.

Na semana foram descobertos dois assentos do avião que reacenderam a esperança de encontrar o avião, depois de as buscas terem sido interrompidas. Numa última mensagem enviada aos amigos através de um grupo no Whatsapp, Sala antecipava o pior.

"Se numa hora e meia não tiverem novidades minhas, não sei se vão enviar alguém para me procurar porque não me encontram, mas já sabem… Que medo que tenho!”, confessava.