Cristiano Ronaldo marcou presença no Estádio de Alvalade para assitir ao dérbi entre Sporting e Benfica. Em dia de folga, e depois da Juventus ter empatado com o Parma, o internacional português deslocou-se a Lisboa. E esteve acompanhado pela namorada, Georgina Rodriguez.

A mãe do internacional português, Dolores Aveiro, também esteve presente. Durante a tarde, a matriarca do Clã Aveiro publicou na sua conta oficial no Instagram uma fotografia no estádio de Alvalade. "Hoje vim apoiar a minha equipa de coração. Boa sorte Sporting", escreveu.

No jogo desta tarde, foi o Benfica que saiu vitorioso: ganhou ao Sporting por 4-2, com golos de Seferovíc, João Félix, Rúben Dias e Pizzi. Do lado dos leões, os golos foram marcados por Bruno Fernandes e Bas Dost.